Hello ! Si vous adorez Left 4 Dead, et que vous attendez avec impatience Back 4 Blood, n'oubliez que que cette semaine est sorti World War Z Aftermath, sorte de version ultra-GOTY de l'excellent World War Z qui représentait la relève du genre jusque là !Le plaisir de jeu est toujours présent, d'autant que sur Xbox Series X, le jeu tourne dans la sacro-sainte résolution 4K, et en 60 fps... L'expérience ultime sur votre console de salon !Le jeu est vendu 40 € chez votre marchand de came préféré (ou demandez à @Skudleif pour avoir des prix encore plus bas, mais illégaux).PS : Ouais, j'ai pas d'AIM et j'me fais laver par les hordes de zombies, me faut de l'aide T_T !