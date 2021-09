1 [PS4] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 33,128 (184,444)2 [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 32,131 (104,408 )5 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 11,784 (2,830,643)6 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,751 (4,051,139)7 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 11,107 (2,191,918 )8 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 6,987 (4,423,047)9 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 6,968 (2,374,578 )11 [PS5] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 6,431 (56,913)12 [NSW] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex, 08/26/21) – 6,137 (85,439)13 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 5,920 (4,141,132)14 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 5,424 (885,046)15 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 4,914 (799,189)16 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4,790 (6,882,718 )17 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 4,138 (1,991,241)18 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 3,924 (3,944,248 )22 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,743 (1,874,883)23 [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 2,688 (236,126)24 [PS4] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex, 08/26/21) – 2,564 (80,042)25 [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami, 07/08/21) – 2,426 (191,483)26 [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 2,305 (245,358 )27 [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 2,256 (138,981)28 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,197 (1,096,130)29 [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 2,130 (2,323,833)Tales of ce maintien dans le top 10 pour la version PS4, la version PS5 loupe la marche. Je n'ai pas l'impression qu'on peut parler de succès ou plutôt mes souvenirs de la belle époque m'empêche de crier au succès. En fait le problème vient sans doute surement des versions en téléchargement.En versions cumulées PS4 + PS5 on est dans les 241 000 ce qui est très bien je trouve.Sorti des jeux Nintendo long seller, qui tapent facilement le million minimum, il devient difficile de se faire une opinion concrète de la situation à cause des jeux versions téléchargées.Sinon petit bide pour Ni no Kuni 2, Level 5 c'est la descente aux enfers!Petit coup d'oeil sur Splatoon 2 (vu que l'épisode 3 est en route) qui s'approche doucement de la barre des 4 millions!