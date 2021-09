Oh, du 720p60 en mode mobile ? Vous vous souvenez de Cruis’n USA sur N64 et dans les salles d’arcade ? Bien sûr que oui ! De nombreuses suites sont sorties par la suite, et le dernier épisode vient d’être lancée sur Nintendo Switch. Et devinez quoi ? C’est un plaisir fou, fou, fou ! Et voici John Linneman et Alex Battaglia pour vous en parler...

Ce jeu de l'amour! Tous les vieux le kiffentSynopsis :La vidéo est en 2K 60 fps, pour le plus grand plaisir de vos moniteurs haute résolution.