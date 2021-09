A quel point la version PS5 du jeu va vous époustoufler ? C'est ce que l'on va voir avec cette vidéo signée ElAnalistaDeBits !PS4 : 1080p dynamique avec rendu par reconstruction temporelle. 30,99GBPS4 Pro : 1620p dynamique avec rendu par reconstruction temporelle. 30,99GBPS5 : 2160p dynamique avec rendu par reconstruction temporelle. 32,46GB- Veuillez noter que cette comparaison a été effectuée avec une version bêta et que les données pourraient changer dans les futures versions/mises à jour.- La résolution reste à des nombres similaires à l'Alpha utilisant la reconstruction temporelle en résolution horizontale dans les 3 versions.- La PS5 a une meilleure distance d'affichage, un filtrage anisotropique, des particules et des effets de post-traitement.- Le framerate sur PS4 est assez irrégulier, notamment sur la carte Hôtel Royal.- La PS4 et la PS4 Pro n'ont pas d'ombres sur les sources de lumière artificielle.- La PS5 a de meilleurs reflets, mais il n'y a pas de Ray-Tracing.