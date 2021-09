Le Xbox Game Pass fait encore des siennes ! Cette fois ci, on a droit à un jeu du "SIMON", mais habilement déguisé sous un gamedesign / charadesign à couper le souffle O_o !Alors si le début est lent et qu'il faut s'accrocher une demi-heure, la suite du jeu est tellement top en termes de level design et artistiquement parlant, qu'il est difficile de ne pas recommander ce jeu à tout amateur de jeu de rythme musical ^^ !J'vous laisse, j'y retourne ^^ !MAJ : excellent article de @NicolasGourry : https://www.gamekyo.com/group_article53771.html