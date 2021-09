GameInformer 8,5/10

Comme son protagoniste, The Artful Escape se penche sur son identité unique et s'en pour cette raison. Le jeu est d'une beauté à couper le souffle, riche en musique et vous fait vous sentir comme une rock star intergalactique tout en questionnant sur des peurs réfléchies et pertinentes.

IGN 8/10

Il n'y a pas eu d'aventure à base de guitare aussi excellente que The Artful Escape depuis que Bill a rencontré Ted.

JVC 15/20

Gamekult 5/10