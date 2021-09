VGC

S'adressant à VGC cette semaine, le directeur du studio de Platinum, Atsushi Inaba, a déclaré que si Nintendo était intéressé, le développeur serait « certainement » intéressé à envisager une nouvelle version de Zero. Cependant, tout changement potentiel incomberait à M. Miyamoto.Lorsqu'on lui a demandé (à Atsushi Inaba) si Platinum serait intéressé par un port Switch de Star Fox Zero, Inaba a répondu : J'aimerais transférer l'un de ces titres plus anciens sur les nouvelles plateformes."Cela dépend en quelque sorte de ce qui est dans le domaine des réalités possibles, mais oui, si l'occasion se présente, c'est certainement quelque chose auquel nous aimerions réfléchir."La plupart des critiques de Zero visaient son schéma de contrôle compliqué, qui obligeait les joueurs à diviser leur attention entre le téléviseur et la manette de jeu.Un port Switch potentiel, qui devrait fonctionner en mode Portable sur un seul écran, supprimerait vraisemblablement cet élément controversé. Cependant, Inaba a souligné que toutes les décisions de conception devraient être dirigées par Nintendo."La chose importante à retenir est que, parce que c'est la propriété intellectuelle de Nintendo, les idées viennent de Miyamoto-san lui-même", a-t-il déclaré. Nous devons respecter ce que Miyamoto-san veut faire.