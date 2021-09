Pour les plus impatients ou les plus curieux, Playground Games dévoilera ce soir à 19h, à l’occasion du 7e épisode consacré à Forza Horizon 5, la partie solo du titre. Ce sera probablement l’occasion de découvrir quelques voitures déjà annoncées, sans doute l’une ou l’autre course et, logiquement, une partie de la carte du jeu. De quoi nous mettre davantage l’eau à la bouche et nous faire patienter en attendant la date de sortie du jeu qui reste calée au 5 novembre, directement dans le Game Pass.

Pkoi personne n'en parle ? Je poste viteuf y'a du gameplay.