et les prochaines couteront 10€



donc l'upgrade de HFW de la ps4 vers la PS5 sera gratuite et les autres jeux ca sera 10€ voila





source ps blog

Thursday was to be a celebration of Horizon Forbidden West and the amazing team at Guerrilla working to deliver it on February 18, 2022. However, it’s abundantly clear that the offerings we confirmed in our pre-order kickoff missed the mark.



Last year we made a commitment to deliver free upgrades for our cross-gen launch titles, which included Horizon Forbidden West. While the pandemic’s profound impact pushed Forbidden West out of the launch window we initially envisioned, we will stand by our offer: Players who purchase Horizon Forbidden West on PlayStation 4 will be able to upgrade to the PlayStation 5 version for free.



I also want to confirm today that moving forward, PlayStation first-party exclusive cross-gen titles (newly releasing on PS4 & PS5)–both digital and physical*–will offer a $10 USD digital upgrade option from PS4 to PS5. This will apply to the next God of War and Gran Turismo 7, and any other exclusive cross-gen PS4 & PS5 title published by Sony Interactive Entertainment.



— Jim Ryan, President & CEO, Sony Interactive Entertainment



google trad:

Jeudi devait être une célébration d'Horizon Forbidden West et de l'incroyable équipe de Guerrilla travaillant à sa livraison le 18 février 2022. Cependant, il est tout à fait clair que les offres que nous avons confirmées lors de notre lancement de précommande ont raté la cible.



L'année dernière, nous nous sommes engagés à fournir des mises à niveau gratuites pour nos titres de lancement intergénérationnels, dont Horizon Forbidden West. Alors que l'impact profond de la pandémie a poussé Forbidden West hors de la fenêtre de lancement que nous avions initialement envisagée, nous maintiendrons notre offre : les joueurs qui achètent Horizon Forbidden West sur PlayStation 4 pourront passer à la version PlayStation 5 gratuitement.



Je tiens également à confirmer aujourd'hui qu'à l'avenir, les titres exclusifs cross-gen exclusifs de PlayStation (nouvellement sortis sur PS4 et PS5) - à la fois numériques et physiques * - offriront une option de mise à niveau numérique de 10 USD de PS4 à PS5. Cela s'appliquera au prochain God of War et Gran Turismo 7, et à tout autre titre exclusif PS4 et PS5 cross-gen publié par Sony Interactive Entertainment.