Aujourd'hui je reviens sur les coulisses du développement d'Alone in the Dark, et notamment sur les nombreuses difficultés qu'ont pu rencontrer Frédéric Raynal et son équipe pour la création de ce jeu culte à plus d'un titre.Sans oublier de passer en revue les différentes suites, et en terminant comme d'habitude par une revue de presse de l'époque.Bonne vidéo !!!Spoiler : Il y a également du Shinji Mikami, du Micro Kids et du remake avorté