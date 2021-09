Puis-je jouer à ma version PlayStation®4 sur une console PlayStation®5 ?



Oui, vous pouvez jouer à la version PS4™ de Horizon Forbidden West sur votre console PS5™.



Puis-je mettre à niveau ma version PS4 de Horizon Forbidden West vers la version PS5 ?



Pour accéder aux versions PS4 et PS5 de Horizon Forbidden West, vous devez acheter les éditions Digital Deluxe, Collector ou Regalla. Le double droit ne s'applique pas aux éditions standard et spéciale.

Sony vient d'annoncer le lancement des précommandes pour, vous pouvez d'ailleurs retrouver le très bon article récapitulatif ici : https://www.gamekyo.com/groupnews_article53750.htmlMais attention le diable se cache dans les détails... Si vous comptez acheter la version PS4 car vous avez une PS4 faites très attention.Si vous avez la version de base en démat ou en physiquesi vous comptez passer à cette dernière.Pour la version démat, Sony ne met pas à disposition de patch (gratuit ou payant) pour la version démat :Il faut donc anticiper et acheter la version Numérique Deluxe à seulement 90 €. Ca fait mal tout de même.Pour la version physique c'est pareil, pour pouvoir obtenir la version PS5 il faudra se tourner vers une Edition Spéciale, Collector, ou Regalla...Vous me direz c'est pas grave on la connait la taxe nextgen, j'achèterai la mise à jour qui me sera proposée quand j'insèrerai ma version PS4 dans ma PS5. Et bien non, aucun patch gratuit ou payant n'est prévu. Sony indique que vous pourrez jouer en version PS4 sur votre PS5. Nul part n'est indiqué le possible passage d'une version PS4 vers PS5. Et c'est même très clair sur le site consacré à la FAQ du jeu :Est-ce un simple oubli ou une volonté pour forcer les gamers à prendre une version plus chère ?