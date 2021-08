Le 4eme opus de la serie mettant en scene Travis Touchdown sortira Vendredi en exclusivité sur Nintendo Switch, allez vous l'acheter ?1/ Oui Day One2 / Non Merci3/ Trop cher, j'attends une baisse de prix4/ J'attends une hypothétique version PS/XBOX/PC5/ Autre reponse

posted the 08/22/2021 at 06:56 PM by guiguif