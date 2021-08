Comme je ne savais pas qu'on était autant d'adorateur du RAP sur Gamekyo, je me suis dit que ça vous ferait plaisir de découvrir quelques liens entre le monde du Hip Hop et celui du jeu vidéo! Après, le pourquoi du comment, je n'ai pas la réponse, et j'y capte rien au monde de la musique... Mais les constats sont là !Boug an mwen et ses sonorités sortis des jeux MarioIls sont cool et ses références à la culture POPPrends des pièces et ses chiptunesDu Blanka dans du PNL....Bon, j'peux pas diffuser Onizuka , mais j'pense que y'a pas besoin de vous faire un dessin.Sinon on a Youv Dee qui nous fait voyager sur du Pokémon (Red ?) :Ou Zola qui s'inspire de GTA V, un des jeux les plus vendus de tous les temps...Merci à Loïs pour l'idée d'article, même si ça va demander à être approfondi