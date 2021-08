1 - Mario Kart 8 Deluxe – 37.08 million

2 - Animal Crossing: New Horizons – 33.89 million

3 - Super Smash Bros. Ultimate – 24.77 million

4 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 23.20 million

5 - Pokemon Sword / Pokemon Shield – 21.85 million

6 - Super Mario Odyssey – 21.40 million

7 - Super Mario Party – 15.72 million

8 - Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: - Let’s Go, Eevee! – 13.57 million

9 - Splatoon 2 – 12.45 million

10 - Ring Fit Adventure – 11.26 million

1 - Super Mario 3D World + Fury de Bowser – 6,68 millions

2 - Nouveau Pokemon Snap – 2,07 millions (Nouveau)

3 - Mario Golf : Super Rush – 1,34 million (Nouveau)

4 - Miitopia – 1,04 million (Nouveau)

La Nintendo Switch s'est vendue à 89,04 millions d'unités dans le monde au 30 juin 2020, a annoncé Nintendo dans sa dernière publication de résultats.Un total de 4,45 millions de Switch et 45,28 millions de jeux ont été vendus au cours du trimestre qui c'est terminés le 30 juin.Nintendo a également partagé des chiffres de ventes actualisés pour ses titres Switch first-party.Top 10 des ventes des jeux first party Switch :Également :Plus de 632,40 millions de jeux Switch ont été vendus dans le monde.