Bonjour tout le monde. Depuis ce matin ma carte graphique est hs. Au bout d'un moment, freeze avec des artefacts graphiques qui apparaissent (des carrés blancs constellent l'écran). Est ce réparable à votre avis? J'essaie de mettre une image mais je suis pas certain de savoir faire. C'est une GTX 1080ti Merci pour vos retours.

posted the 08/02/2021 at 04:27 PM by xxther3dxx