Imaginez , un box multisupport réunissant toute vos consoles , vos jeux pc le tout dans une ambiance tendance année 80 et tournant sur launchbox!Nostalgic bedroom est un projet que je couve depuis plus 4 ans et il est enfin realitée. Tout les backgrounds on été animé à la main, sur plus de 40 systéme arcade et console environ, je me suis même fais plaisir en rajoutant une section film 80; suivra la section 90 et japan bientôt. Bref des grosses mises à jours venirs, mais super heureux de voir le projet enfin terminé..Extrait :La section film 80's:J'en ais profité pour dissimulé beaucoup d'easter eggs