Jay Boor, responsable de l'édition, a déclaré à GamesIndustry.biz que le jeu s'était "plutôt bien" vendu et que le studio était optimiste quant à la sortie de la version Director's Cut sur PlayStation 5 en septembre.Pas mal, il a pas bidé en fait. Et tant mieux je dirais, j'ai adoré perso. Fini en un peu plus de 60h.

"Death Stranding étant le premier titre développé par Kojima Productions, du point de vue des ventes, il s'est plutôt bien vendu", explique-t-il. "En mars 2021, Death Stranding s'est vendu à plus de cinq millions d'unités dans le monde sur PlayStation 4 et PC."

posted the 07/26/2021 at 09:57 AM by jenicris