Ah... SEGA.Je vais vous dire un secret : avant la mort de la Dreamcast, j'étais un gros PRO-SEGA. J'adorais les jeux issus des salles d'Arcade. SEGA RALLY, DAYTONA USA, ah, c'était la vie (je détestais même les productions de Nintendo en général qui étaient... Trop enfantins pour moi).Parmi les jeux que j'ai adoré chez Sega, il y a :- Virtua Tennis sur ma Dreamcast- Beach Spikers sur ma GameCube (et lui, si je le trouve genre en ROM sur Switch, je le rachète direct)- Virtua Strikers (même si je préférais ISS)Pourquoi je vous parle de ces jeux ? Car ce week end, vous pouvez tester gratuitement SEGA JO TOKYO 2020. Et... Vous devriez lui laisser sa chance.Le jeu a réussi à me redonner la nostalgie des vieux jeux arcade de SEGA. C'est fluide. C'est fun. C'est simple, et le moteur graphique à une petite touche qui m'a rappelé les jeux que j'ai cité précédemment. En version simplifié au niveau du gameplay, mais quand même ^^ !Bref, vous l'aurez compris : Même s'il me semble être plutôt répétitif (franchement, j'ai l'impression que d'ici lundi, il y a moyen de torcher le jeu), je me dis que SEGA pourrait VRAIMENT se remettre à bûcher sérieusement et à nous ressortir de vrais titre arcade : Ce JO 2020 le prouve, même si chaque jeu manque de profondeur, malheureuseuement...Bref : Installez le ! (et si vous avez une Playstation, il est dans le PS Now, que vous pouvez tester pendant 15 jours).Bonus : Elle est trop bien la musique d'intro !