... posting weeb shit !J'ai un amour fou pour cette petite brique de lait, je viens de lui acheter un petit écran 1080p 165Hz (qu'elle partagera avec le PC hein FAUT PAS DECONNER NON PLUS) et... Elle se démerde merveilleusement bien avec. Et elle m'a dépucelé des 60 Hz en me faisant découvrir pour la première fois Fortnite... En 120 fps (et en 1080p s'il vous plait).CASUALS DU MONDE ENTIER, FAITES ENTENDRE VOS VOIX ! VIVE LA- VIVE LAOUI AU LOW COST GAMING !Pour finir, petit moment détente : POURQUOI CET IMMEUBLE N'A PAS DE FENÊTRES BORDEL ?!Les japonais ont ENFIN trouvé une solution pour arrêter le SEXE aux JO :Spoiler : C'est FAUX.Et en bonus : Nintendo vous propose de nouveaux (excellents) jeu sur le Nintendo Switch Online pour l'été. On appréciera leur générosité...