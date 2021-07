Bonjour à toutes et à tous,Et oui nous arrivons à la fin de la Coupe d'Europe de Football, j'en profite pour vous présenter la saga Kick Off, qui a révolutionné le jeu de foot vidéoludique, en commençant par la genèse du premier épisode.Et je termine comme à chaque fois par une revue de presse.Bonne vidéo et bon WE.