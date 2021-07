Bonjour à toutes et à tous,Aujourd'hui, je reviens sur l'histoire de Zombi, le tout premier jeu d'une toute jeune société bretonne créée en 1986. Je parlerai donc des débuts d'Ubi Soft (en 2 mots à l'époque), et du développement de leur premier jeu, sorti en 1986 sur Amstrad CPC, Zombi.Puis j'enchaine sur les différentes conversions du jeu qui ont été faites.Et on termine comme d'habitude avec une petite revue de presse de l'époque.Bonne vidéo et bon WE !!!