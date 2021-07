Le prochain épisode de AI: The Somnium Files sortira sur Xbox, en plus des versions Nintendo Switch et PS4 du jeu !Le premier épisode était un 86 Metacritics , les joueurs Xbox vont être heureux de l'accueillir ! Xbox Japan est très fier d'annoncer la sortie du jeu sur Xbox ! https://twitter.com/Xbox_JP/status/1410402808134836224 Il n'y aura pas longtemps à patienter, puisque le jeu sortira début 2022 !

posted the 07/01/2021 at 02:08 AM by suzukube