Après deux buts de Benzema, et un but exceptionnel de Pogba(3-1), la France a laissé trop faire les suisses et ces derniers remontent au score à la 81 et 90eme minute de jeux.(3-3)Avec des prolongations vides de buts, les tires aux buts ont pris place et Mbappé a manqué le denier tir des Français pour donner la victoire aux Suisses, avec 5 penalty sur 5 gagnant.Aller on va essayer d'oublier cette soirée tragique.VIVEMENT UN SHOW SONY PS5 POUR SE FAIRE DU BIEN !