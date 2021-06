Il semblerait que malgré un lancement un peu poussif, les choses semblent aller pour le mieux pour la branche xbox du japon, qui enregistre la plus forte croissance tous marchés confondus, explication dans la déclaration ci dessous"Nous avons noté une croissance phénoménale au Japon au cours des 12 derniers mois. Et cela correspond à l’arrivée de nouveaux consommateurs dans notre écosystème, à des gens qui souscrivent un abonnement au Game Pass ou à des gens qui s’achètent des accessoires ou des jeux sur PC. Il ne fait aucun doute que la demande augmente véritablement au Japon.C’est quelque chose que je perçois dans les données que je peux voir. Nous disposons d’un très fort pourcentage de consoles achetées par des gens qui n’ont jamais possédé de console Xbox par le passé. Et la catégorie de consommateurs qui achète les nouvelles consoles correspond à ceux qui viennent directement de la Xbox 360, une génération au cours de laquelle nous avons rencontré un certain succès au Japon. Nous pouvons donc voir de forts indicateurs en ce qui concerne l’atteinte de nouveaux clients. La demande est clairement plus forte et nous voyons nos stocks se retrouver en rupture en quelques minutes.Jeremy Hinton, le responsable de la région Asiatique chez Xbox"Selon d'autres sources, la xbox series S cartonnerait fort au pays du soleil levant, ce doit être surement à cause de son aspec "kawai", quoi qu'il en soit xbox japon ne pourra pas faire pire que l'ère xbox one