Salut voila depuis une semaine j'ai la XSX avec le GAME PASS mais malheureusement j'ai le syndrome de la cartouche R4 3DS j'ai beaucoup de jeux mais du coup je ne joue réellement à rien je passe d'un jeu à l'autre sans dépasser le premier niveau.

Du coup j'ai besoin de vous je vais effacer les jeux de mon SSD et un télécharger un seul pour le finir.

J'aime surtout les jeux solo narratif du genre God of war ou Uncharted et les Zelda.Je cherche un jeu non multi plateforme car certainement déjà fait sur ps4/5.

Je commence par quoi?