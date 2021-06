Bonjour,Je vais peut être poser une question débile, mais je me lance. J'ai Subnautica sur PS5 et sur Xbox Series S. J'ai lancé le jeu sur PS5, et pas trop compris le concept du mode framerate et haute qualité, j'ai exactement les même graphismes, même résolution, 1920x1080, bref, j'ai mis le jeu en framerate (60fps) et basta. Excellent jeu au passage.Et en lançant ma Xbox Series S, je découvre que j'ai aussi le jeu Subnautica sur cette console (probablement Game Pass), j'me dis : bon bah cool, comme j'ai fait un live twitch du jeu (sur PS5), je vais me faire un tit let's play pour Youtube sur la versions Xbox Series S. Comme ça, pas de jaloux !Je mets le jeu en mode framerate sur Series S, je constate une baisse de la réso interne (900p ?), par rapport à la versions PS5, rien d'alarmant et même logique pour la console (même si je pense qu'elle peut faire mieux). Je passe en mode qualité et là, stupeur : la qualité d'affichage est grandement améliorée et semble supérieure à du 1080p.J'active la console developpeur sur PS5 et sur Xbox Series S pour en avoir le coeur net : La version Xbox Series S tourne en 1440p contre du 1080p pour la version PS5 !?Je cherche encore si je n'ai pas fais une erreur de manip, j'ai bien vérifié, j'ai bien installé la versions PS5 du jeu, bref, je ne saisi pas trop la différence (et là, j'vais sur reddit partir à la pêche aux infos). Et j'aurais bien aimé voir une version Xbox Series X en mode qualité pour voir à quelle résolution monte cette version ?Il y en a qui ont des infos à ce sujet ?