Je pense que comme tous les joueurs sur internet, vous avez vu la dernière présentation d’Horizon Forbidden West. Impressionnante, chatoyante et très encourageante sur la qualité de cette production, elle m’a fait me demander comment en est-on arrivé à de tels rendus sur ce jeu ? Comment a débuté la saga Horizon, à quoi ressemblait-elle lors de ses premières phases de production ? Eh bien Nixian a compilé pas mal de vidéo à ce sujet et c’est… très intéressant !Lorsque l’on voit cette vidéo, avec les débuts du développement sur un prototype reprenant des éléments de Killzone, on se rend compte à quel point le développement d’un jeu est une vision à long terme. Difficile d’imaginer, dès 2011, qu’Horizon Zero Dawn serait la petite perle que l’on a connu lors de sa sortie le 28 avril 2017. Oui, vous avez bien lu : le jeu est sorti six ans après les premiers prototypes test du jeu ! Six ans de dur labeur durant lesquels les développeurs, les graphistes, les musiciens et autres scénaristes se sont donné à fond pour créer l’univers qu’ils voulaient partager avec les joueurs. Le travail accompli est juste... titanesque, et le résultat est à la hauteur des efforts fournis par le studio !Je me souviens encore, en aout 2016, lorsque, pour la première fois de ma vie, j'avais pu voir une présentation du jeu avec les développeurs ! Bon, j'étais très jaloux des Brésiliens, qui eux, pouvaient carrément jouer directement au jeu au Brazil Game Show... Mais là, je m'égare !Moi qui adore les dinosaures, les univers futuristes et qui en plus n'était pas très fan de la licence Killzone (vraiment désolé pour ceux qui aiment), je suis tout de suite tombé amoureux de cette saga, que j'ai eu envie de soutenir coûte que coûte ! Voir des développeurs sortir de leur zone de confort est un exercice que j'adore voir, et pour le coup, ça a été une véritable révélation pour cette équipe de Playstation Studios !Comment dès lors ne pas être confiant pour la sortie de cet Horizon Forbidden West, qui est l’aboutissement de milliers (millions ?) d’heures de travail de milliers de développeurs ? Et cette fois-ci, pas besoin de partir d’une feuille blanche… Tous les éléments sont déjà là, pour créer un jeu plus profond, plus beau et plus impressionnant que jamais.Je voulais par là même rendre hommage aux développeurs du jeu, je suis très heureux pour Guerilla que l’on reconnaisse *enfin* leur talent, après une série Killzone qui a connu des hauts et des bas, et que leur toute fraîche licence, Horizon, soit devenu un porte-étendard de la marque Playstation, brandi par des millions de joueurs à travers le monde… Well done, Guerilla !