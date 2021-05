Hello :-) ! Ce soir, je me suis lancé dans un petit let's play, et je me suis dit que cela pourrait intéresser certains membres de Gamekyo ! On va parler de mes premières impressions sur le JRPG Light FairyTale !Tout d'abord, sachez que c'est un des membres de notre communauté qui est derrière ce projet ! N'hésitez pas à le supporter, d'autant plus que le travail qu'il a accompli force le respect.Light FairyTale est un JRPG plutôt sympathique, plein d'humour (et de tendresse), qui propose en plus un moteur graphique beaucoup plus abouti que je ne l'aurais cru ! Le jeu est agréable à parcourir, j'aime bien la physique et l'inertie des personnages. Les dialogues restent très léger, avec cette ambiance Kawaii ultra chill qui colle au jeu. Niveau combat, c'est très classique, proche d'un FF VII je dirais (les panneaux des menus sont d'ailleurs bleus). Bon, je suis au début du jeu, donc c'est pas plus passionnant que cela, à voir ce que cela donnera sur la durée! Pour finir, le jeu dispose de musiques certes classiques et pas forcément les plus riches que j'ai connues (on est pas sur du concert Phillarmonique hein), mais suffisant pour ressentir une petite touche rétro proche aux JRPG old school. Ca donne la patate ^^ !Le "bémol" serait probablement au niveau de la durée de vie (je pense qu'il faut effectivement environ 3 heures pour terminer le jeu), cela dit, vu le tarif demandé actuellement sur Xbox (4,99 €), c'est vraiment cadeau. Et ça soutient le développeur ^^ !On rappellera que l'épisode II est disponible sur Steam, retrouvez plus d'information ici : https://www.gamekyo.com/blog_article455709.html