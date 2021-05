C'est dommage que Biomutant ne soit pas un logiciel mieux conçu. Son monde semble unique, la façon dont il mélange différents styles de combat est plaisante et c'est un régal pour les yeux sur un grand téléviseur 4K. Mais d'innombrables bugs, des problèmes de performance, des PNJ trop bavards, une conception de quête ennuyeuse et un sentiment de brouillon en combat général font qu'il est difficile de partager avec enthousiasme ce jeu avec les joueurs. Si vous pouvez supporter les imperfections et que vous n'avez pas peur d'un narrateur ennuyeux, vous pourriez passer un bon moment avec Biomutant. Il y a certainement beaucoup de choses à faire. Mais si vous préférez les jeux plus stables, je vous conseille d'attendre.

Je suis encore assez mitigé sur le jeu, donc je suis en train de regarder un live de K3ria ^^ !Ca a l'air... Plutôt Sympa.Kotaku a fait une review, et voici leur conclusion :Visiblement, ce n'est pas un jeu pour les perfectionnistes ou les adeptes de la 4K 60 fps. Sauf peut être sur PC du coup ^^ !