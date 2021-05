Jeux Video

Via Reddit donc pincettes, en attente de validation de la part d'un modérateur. Dusk Golem a d'ailleurs confirmé plusieurs trucs dans le lot.- Pourra se jouer à la 1ère et 3e personne- Claire apparaîtra dans le jeu- La campagne d'Ada sera directement intégrée- Même acteur que pour RE2 Remake, avec une (légère ?) barbe en plus pour Léon- Exclusivement New Gen, pourrait potentiellement être exclusif temporairement à la PS5- S'attardera un peu plus sur l'histoire du Marchand et de l'homme à la tronçonneuse- Plus grand que l'original, et dans un monde semi-ouvert (comme RE8 quoi)- Beaucoup de clins d'oeils à RE2R, RE3R et RE8- Ne sortira qu'en 2023- Resident Evil 9 devrait s'appeler Resident Evil EXit- La série Netflix à venir aura une scène post-génériquevoilà