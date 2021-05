On apprend cette nouvelle via le dernier bilan financier de Remedy :Certaines rumeurs évoquent Alan Wake 2, mais ce nouveau projet n'est pas près de le voir de sitôt s'il va juste rentrer en pleine production.Ce jeu avec Epic Games sera-t-il une exclusivité Epic Games Store ? Seul l'avenir nous le dira.https://www.actugaming.net/rumeur-alan-wake-2-remedy-epic-games-403474

Le projet de jeu AAA de Remedy avec Epic Games entre bientôt en pleine production et le deuxième jeu à plus petite échelle continue dans sa phase de production complète.

posted the 05/12/2021 at 03:44 PM by marcus62