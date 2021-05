Je suis le seul après avoir jouer à Returnal de pensé qu'un jeux similaire à Returnal dans l'univers de Metroid serait mille fois mieux qu'un fps Metroid ???Cette baf bordel que Returnal ma misLes Metroidvania devraient fortement s'en inspiré !Même si les primes était sympa à joué j'ai toujours cru qu'ils étaient surcôté à cause du fps, même si j’attends le 4, mais la returnal la rendu à mes yeux teeeellement obsolète ( je parle pas des graphismes mais du gameplay )...Y'aura je l'espère un avant et un après Returnal !

Who likes this ?

posted the 05/09/2021 at 03:24 AM by nmariodk