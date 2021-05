Hello ! J'étais en train de tester Resident Evil sur Xbox One X, mais je n'ai pas le temps de passer des dizaines d'heures dessus.Je remarque juste que le chargement initial prend 20 secondes, mais une fois en jeu, je n'ai plus du tout de chargement, comme sur ma Series S ou ma PS5.C'est...Moi ?Ou bien l'apport du SSD c'est uniquement le premier chargement du jeu (et aussi quand tu meurs, mais si tu meurs, bah, c'est la punition, basta) ?Sinon il tourne bien bordel, il est en 60 fps 1080p, j'suis sur le cul sérieux ! Capcom a fait un travail juste MONSTRUEUX.Microsoft avait raison : It's a Monster !Bonus : RT ON vs RT OFF.J'ai envie de faire un blindtest pour vous xD !