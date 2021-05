Multi machines

Chopé encore une fois avec des tites promos du live, je me le suis lancé dans un moment où j'avais envie d'un petit jeu d'aventure. Bon je sais que c'est une petite prod donc je ne m'attends pas non plus à un chef d’œuvre, mais bon, sais t'on jamais+ Un petit jeu d'aventure dirigiste, ça ne se refuse pas par les temps qui courent.+ La période et le thème choisis.+ Des énigmes assez simples qui ne prennent pas trop le choux.- Les graphismes bien datés quand même. Je n'irais pas jusqu'à dire que ça pique les yeux, mais c'est tout de même très juste.- Du clipping en permanence et à 3m de distance, un peu abusé.- Les animations bien datées elles aussi, sans compter que l'on a l'impression que tout les persos ont la même gestuelle, légèrement efféminée, avec un bon balai dans le cul, et une sacrée tendance à pencher comme une moto dès que l'on tourne un peu.- Le design banal, voir assez dégueulasse par moment.- La bande son à laquelle on ne fait absolument pas attention.- Les interactions sont catastrophiques. Le perso bloque pour avancer car un cailloux de 3cm de haut se trouve sur son chemin, le saut qui se déclenche un peu quand il veut quand on arrive à l'endroit voulu, ...- La mise en scène plate, sans surprise ni réel travail. Dommage pour l'écriture aussi, qui tente de temps en temps le trait d'humour mais tellement déjà vu que ça n'arrache pas le moindre sourire (allez si, le coup du "wrong Adam" était sympa).Au final, je n'en attendais pas grand chose et heureusement car Adam's Venture est un jeu somme toute très moyen. Réalisation plus que limite, scénario peu développé, mise en scène plate, persos plats, gameplay mou, ... Et pourtant, il a juste ce petit truc qui fait que l'on a envie de le finir histoire de ... A aucun moment le jeu ne va nous faire péter un plomb ou nous dire que c'est de la grosse daubasse, mais à aucun moment non plus on se dit que l'on s'éclate !! Bref, il passe le temps pour peu que l'on ne mette pas plus de 5 balles dedans ... et encore, pour ce prix, il y a des jeux mieux que ça