Petit jeu que j'ai pris pour les gamins à la base, au final je me le suis torché juste en voulant l'essayer. Que vaut ce petit jeu à pas cher au final ?+ C'est mignon, pour les gamins l'univers est pas mal.+ Pas trop prise de tête. Le jeu est assez court, simple dans son principe, et pas trop difficile en soit.+ La jouabilité en elle même est simple et efficace.+ Pour le prix c'est cool.- Vraiment très simpliste dans sa forme.- La caméra pas top, et parfois complètement décalée.- L'animation pue vraiment du cul- La gestion des ennemis pour les détruire est très ... bizarre !!- Les musiques, souvent inoubliables, de temps en temps insupportables.Bon on ne va pas tourner autour du pot, ce jeu est vraiment fait pour les enfants, ou pour ceux qui ont envie de ramasser 1000G rapidement et facilement. C'est mignon, sympa, mais trop répétitif et simpliste pour avoir un réel intérêt au delà d'une heure ou 2. Ca tombe bien c'est le temps qu'il faut pour le finir environ !!