"C'est pas vraiment la guerre des consoles, même si pour nous, vieux croûtons que nous sommes, nous avons du mal à saisir comment des gamers peuvent s'écharper sur des plateformes de téléchargement (Steam Vs EGS) en accès gratuit sur PC.On se demandait combien pouvait débourser Epic Games pour proposer des jeux gratuits en temps limité sur l'EGS. Grâce au conflit entre Apple et Epic Games, on a désormais des chiffres sur les jeux offerts jusque septembre 2019.Les sommes qu'a déboursé Epic Games varient de 45 000 $ (Rime) à 1 500 000 $ (pour la trilogie Batman Arkham) - exception faite de Metro 2033 Redux (0 $).Le tableau montre le nombre d'acquisitions, avec la trilogie Batman Arkham en tête. En moyenne, chaque jeu offert est acquis 2,5 millions de fois. Et une stat indique également les nouveaux comptes ouverts grâce au jeu gratuit, où on voit que Subnautica et Batman Arkham ont été de vraies locomotives pour l'EGS.Les stats pour GTAV seraient vraiment intéressantes : la somme qu'a dû débourser Epic Games doit être conséquente, tout comme le nombre d'acquisitions."