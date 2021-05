Si vous êtes membres du Fortnite Club, sachez qu'actuellement, Epic Games vous offre un accès gratuit et "pour toujours" à Sauver le monde !Nous, on a fêté ça en établissant des bases aériennes dans Fortnite Battle Royale. Parce que pourquoi pas uwu ! (et surtout parce qu'il ne faut pas que son abonnement soit expiré le 1er mai, évidemment).De bons moments qui rappellent qu'on peut très bien passer d'un Returnal (à 80€) à un Fortnite (Free To Play) sans jugements particuliers, ou regard hautain, et que les jeux vidéo, c'est fait... Pour s'amuser et se divertir---Au passage, j'ai une question pour vous, mes chers détracteurs (faites pas genre, je sais que vous êtes là) : pourquoi détestez-vous Fortnite, mais êtes les premiers à avoir cliqué sur cet article de blog ? Masochisme ? Fascination ? Vous avez 1 heure, je lis vos copies à mon retour !----