Alors là : ÉNORME SURPRISE ! Suite spirituelle d'un freeware ayant rencontré un immense succès sur mobile, There is No Game : Wrong dimension est un jeu d'aventure en point & click signé par le développeur indépendant Pascal Cammisotto et son petit studio Draw Me a Pixel.

Véritable déclaration d'amour au jeu d'aventure voire au jeu vidéo en général, il vous fait incarner votre propre rôle en explorant le jeu de Cammisotto. Problème : le programme principal "Game", qui fait office de narrateur et ayant la voix de Cammisotto, ne semble pas vouloir vous laisser jouer pour une raison inconnue.

Vous allez donc parcourir le jeu en le détraquant, mais aussi, en vous liant d'amitié avec "Game", pour comprendre son ressentiment. Tournant sur Unity, le jeu offre une DA splendide, remplie de très belles références et toujours pleine de surprises !

Utilisant le surréalisme, voire le 4è mur, le jeu adore jouer avec vos nerfs et vos neurones ! Les énigmes, tordues, sont un bonheur d'originalité ; la B.O ? D'une variété et d'une justesse folle.

Toujours surprenant, souvent drôle voire touchant, ce soft met intelligemment en lumière les joies et les peines d'être développeur de jeu vidéo. Bravo !