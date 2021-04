Je viens de lancer Forza Horizon 4 sur ma Xbox Series S et... Wow. J'me suis repris une claque ![Notez que j'ai mis la versions Xbox Series X afin de mettre en valeur la 4K / 60 fps et éviter la shit storm à base de "le 1080p c'est de la merde"].Que ce soit au niveau du sound design, du level design, du ciel, des feuilles, de l'ambiance ou du choix des couleurs, carrément éclatante avec le HDR, le jeu est juste... Nickel.Je signe IMMEDIATEMENT pour un nouvel épisode dans une nouvelle contrée avec les MEME graphismes sur nos consoles New Gen... Et je ne trolle même pas - je trouve que ce jeu ne prend pas une ride graphiquement. Ouais, même le Ray Tracing ne m'impressionne plus tant que cela, maintenant que j'en vois régulièrement (sauf dans Spider-Man) ^^' !Et vous, qu'attendez-vous comme évolution pour la série Forza Horizon ?MAJ :Cadeau (j'pensais pas qu'on en était encore là en 2021, compter des pixels, des résolutions de textures et des branches d'arbres dans un jeu de course, tristesse).Et pour ceux qui veulent aller plus loin et voir les différences techniques sur les différentes versions du jeu, Digital Foundry a déjà fait une vidéo extrêmement détaillé à ce sujet :