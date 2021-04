Une vidéo extrêmement interessante sur l'histoire et l'avenir de Shadow, le service de Cloud gaming (génial) et français ![Personnellement, j'ai un peu honte, car j'avais rencontré les fondateurs en 2018 à la Paris Games Week, mais je n'y croyais pas trop, exposant mes problèmes de distances en tant qu'habitant du continent américain. C'est un projet colossal, dont le succès dépend également du déploiement de technologies comme la Fibre, mais aussi de la 5G par exemple... Et on arrive en plein dans les latitudes de pérennité du projet ! Stadia, Luna, xCloud, Geforce Now, le Cloud Gaming est présent et plus que jamais, j'aimerais qu'une entreprise de Tech française émerge, aux côté d'Orange, l'ESA, Airbus et Iliad (Free). ].