Dans sa série de podcast, Ted Price s'entretient aujourd'hui avec, Co-président de, à propos de son parcours vers l'industrie du JV, des premières années de Naughty Dog, de la culture de leur studio, de leurs réflexions sur le leadership et la croissance du studio, etc...■Il n'y a pas de jeu Jak and Daxter en préparation pour le moment, même si Evan aurait aimé que la série continue.■Evan Wells a commencé par évoquer leur process de sélection des projets à développer. Leur décision est basée sur ce sur quoi l'équipe veut travailler, et que s'ils travaillaient sur Uncharted 6 ou 7, leur étincelle créative serait faible et ils ne réaliseraient pas leur meilleur travail. Il a également mentionné que cela ne rendrait pas service aux fans s'ils ne travaillaient pas sur quelque chose qui ne les passionnent pas.■Naughty Dog n'en est pas encore au point de gérer 2 projets en full production en interne mais ils en sont proches.Evan a en effet mentionné qu'au vu de leur expérience passée (TLOU et Uncharted 3), ils ont trouvé difficile de gérer 2 gros projets en full production (effectif complet). Cependant, il a mentionné qu'aujourd'hui, ils ont plusieurs projets en développement, mais qu'un seul reçoit la " majorité de l'attention"■Un seul projet est en full production et certains sont en pré-production, d'autres en sortent peut-être, mais ils devront attendre que le projet principal soit terminé avant que tout le monde se consacre à cette production".■Ils ont également mentionné que la raison des promotions récentes au sein du studio était due au départ de personnes qui estimaient ne plus pouvoir faire avancer leur carrière chez ND et qui sont donc parties pour obtenir un titre plus intéressant ailleurs en faisant le même travail.■ND a récemment rencontré des coachs en leadership pour des entretiens individuels et en groupe avec des directeurs/leads pour mieux gérer la culture du crunch, ce qui a été extrêmement bénéfique.