Ghosts 'n Goblins Resurrection

La sortie récente desur Nintendo Switch, m'a redonné envie de mon plonger sur l'origine de cette fameuse série de Capcom et notamment de son tout premier épisode sorti initialement en Arcade en septembre 1985.est un titre enfanté par Tokuro Fujiwara, transfuge à l'époque de Konami qui participera à nombres de hits de la firme parmi lesquels Duck Tales, Megaman, Resident Evil etc...Il fût notamment accompagné dans ce projet par la compositrice Ayako Mori et par le programmeur Toshio Arima. Ce dernier donnera son nom à un ennemi mythique de la série : Firebrand ou Red Arremer (Reddo Arīmā) au Japon. En effet, Fujiwara s'inspirera de son programmeur pour mettre un nom à son démon rouge. Selon la légende Toshio Arima pétait souvent les plombs devant les bugs du jeu, le faisant souvent entrer dans de grandes colères qui le rendait physiquement tout rouge.Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur ce monstre de Capcom, c'est pour cela que nous nous concentrerons aujourd'hui que sur le gameplay et que les anecdotes relatives à ce titre feront l'objet d'un article dédié dans le futur.Dès l'introduction, nous découvrons Arthur un preux chevalier qui prend du bon temps avec sa dulcinée la princesse Guenièvredans le cadre d'un rendez-vous amoureux dans un... cimetière. Bah oui, avec le confinement, les cafés et cinoches fermés et on en passe, vous avez meilleur idée pour sortir avec votre femme ?Du coup, un démon de l'enfer vient enlever la princesse, et Arthur revêtit à nouveau son armure pour aller défier Satan himself dans son château.Au-delà de ce scénario hyper léger, Ghosts 'n Goblins oudans sa version japonaise est un des premiers jeux vidéo de l'histoire à prendre pour cadre un univers horrifique. En l'occurence ici, nous avons à faire à de l'horreur plutôt moyen-âgeuse de type dark-fantasy reprenant certains codes et contesmême si la plupart des monstres rencontrés ne sont pas coincés dans une période particulière, je pense aux morts-vivants et aux démons par exemple.Pour cela, Makaimura est un peu pionner dans son style.Le titre de Capcom se présente comme un jeu d'action-plateforme que l'on qualifierait aujourd'hui de run & gun. Arthur peut jeter des armes blanches (couteaux, lances etc) qu'il trouvera dans son parcours, ou des armes plus originales comme des torches enflammées ou le fameux bouclier (ou crucifix dans la version Japon) qui permet de rencontrer le vrai dernier boss.Le titre est découpé en 5 niveaux, pas très longs, disposant du même nombre de boss à affronter. Le 6e niveau ou l'antre de Satan sera déblocable après un second loop (il faut terminer le jeu deux fois pour avoir la vraie fin).Disposant de décors agréables, Ghost 'n Goblins fût une véritable claque en 1985. Les sprites ennemis sont nombreux, variés et parfois animés de façon impressionnante (le dragon par exemple).Le tout soutenu pour une musique, certes un peu redondante mais qui illustre parfaitement ce monde assez désolé dans lequel nous évoluons.Une claque en 1985 donc, mais qui aujourd'hui a conservé un certain charme tout en accusant quelques rides.Et ces rides, notamment les plus marquées, se trouvent dans une jouabilité assez horripilantes. Arthur est vraiment raide, un peu lent, du coup souvent on se retrouve frustré devant ce manque de souplesse.Cela peut devenir vite agaçant car la difficulté du jeu est... comment la qualifier.... Alors oui selon la région (US, EUR, JP) la difficulté change, et certaines révisions du jeu baisse la difficulté du titre (en gros la version la plus difficile d'après certaines sources, est la version japonaise, 1ère version), mais mon dieu que ce jeu est DUR et FRUSTANT.D'autant que les ennemis sont particulièrement bien programmés, leurs patterns s'adaptent littéralement à vos mouvements. Il n'y a quasiment pas de patterns prédéfinis dans ce jeu.Autre chose, malgré les crédits infinis il n'y a pas dans le jeu même de quoi regagner de la vie. Arthur a 2 points de vie, quand il se fait toucher il perd son armure et se balade en caleçon à fraises et si il se fait retoucher c'est 1up qui s'en va.Il existe des endroits où sont planqués des armures mais ils sont pour le coup trop bien cachés.La gestion des sauts est particulièrement datée, bref les commandes de ce jeu sentent le formol.Du coup, la durée de vie est forcément dopée, il m'aura fallu 3 mois pour dompter ce bestiau brutal et finir les 2 loops.