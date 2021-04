Bonjour à la communauté Gamekyo.



Voilà près d'un an que j'ai lâché le gaming et mes dernier contact dans le game c'etait avec vous.



Je suis vraiment indécis entre la PS5 et la Series x et j'aimerais avoir vos avis en temps que joueur et sur les 2 ou 3 années à venir entre les deux bécanes...



Je sais que les ip de Sony tabasse sévèrement bien, mais combien de temps à attendre car j'entends que le gamepass depuis quelques temps ?



Avec fair-play et courtoisie svp

Merci à vous tous