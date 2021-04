Oui,Merci Sony.De nous proposer, DAY ONE, pour tout abonné au Playstation Plus, ce splendide Oddworld Soulstorm !Ça fait tellement plaisir de le voir après tant d'année, et ça me peine un peu de voir ce jeu être sorti un peu... Dans l'indifférence totale (ouaiiis les zamis, ils sont où vos articles d'ovation sur le jeu et les FLD qui ont acheté le jeu au format physique ?).Mais heureux qu'il soit mis en avant grâce à sa disponibilité sur le Playstation Plus PS5 ^^ !J'y retourne (c'est faux, je vais jouer à Overwatch).