Hum... Knockout City est en train de me faire une Ninjala et une Rocket League "2".J'avais vu le jeu lors du Nintendo Direct, mais le passage CGI vers le gameplay en temps m'avait fait me dire NOPE LA D.A. est dégueulasse.et pourtant...Lors de ma première découverte du jeu (conseillé par Bibi300, le vrai), j'avoue avoir été très agréablement surpris par le jeu! Voici d'ailleurs ce live :Vous avez pu l'essayer vous ? Je crois que la bêta est fermée selon ma commu ^^' !

posted the 04/05/2021 at 04:03 AM by suzukube