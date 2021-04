Hello ! J'ai réalisé une petite vidéo pour Orange sur Rocket League, et j'ai appris pas mal de choses sur le jeuJe ne suis pas un joueur de Rocket League (mais j'aimerais bien m'y mettre, et pourquoi pas organiser des tournois eSport dessus) mais...Vous y jouez ? Depuis quand ? Vous appréciez le jeu ? Comment avez-vous vécu le passage en Free To Play du jeu ? Connaissez-vous d'autres jeu de ce développeur ? Avez-vous des skins préférés ? A vous !