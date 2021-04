Je m'excuse si cela ressemble à un poisson d'avril, mais le 31 mars, j'ai créé la société EPIGRAsm. J'ai eu le privilège de vivre la vie à travers les choses que j'aime, alors à partir de maintenant, je voudrais "vivre avec les gens que j'aime" comme principe directeur. Je continuerai à faire de mon mieux dans tous les domaines, y compris la production de jeux !

Après Keiichiro Toyama (Bokeh Game Studio), c'est au tour d'un autre vétéran de feu Japan Studio de se lancer en indépendant. Masami Yamamoto est désormais à la tête d'EPIGRAsm, son propre studio où il pourra explorer de nombreux domaines dans le divertissement.Yamamoto-san était directeur de production externe et producteur exécutif au sein de Japan Studio. Il a principalement travaillé sur No Heroes Allowed, Tokyo Jungle, Rain, Bloodborne, Soul Sacrifice et Freedom Wars. Sa vision n'était plus vraiment en accord avec celle de Sony, à savoir produire des AAA à gros budget.