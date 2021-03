Information





Mais de quoi ça parle?



Narita Boy est un jeu vidéo qui connait un véritable succès ! Les cartouches s'arrachent dans le monde entier. En seulement quelques semaines, Narita Boy devient le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, reconnu pour son histoire aux accents fantastiques autour de la Techno-sword et son aventure plus immersive que jamais.



Pendant ce temps, à l'intérieur-même du code, le Digital Kingdom reconnecte avec la réalité. Le terrible Him est revenu et a effacé la mémoire du Creator. Le programme de contrôle, Motherboard, a activé le protocole Narita Boy avec l'aide de ses agents.



Les Stallions arrivent, et le Digital Kingdom a besoin d'un héros.



Trailer de lancement. ( pas trouvé la VF, mais dispo sur l'e-shop)









Grâce au journal de la Switch, je viens découvrir le jeudu studio espagnolet qui est édité par team 17 au prix e-Shop de 24,99€.Jeu disponible sur tout les supports, sauf Next gen.Le jeu m'a bien tapé dans l'œil avec un pixel art comme je l'aime, il n'est pas grossier comme de mauvais jeux qui utilisent la nostalgie 8 et 16 bits pour se donner du style. Ici, l'ancien temps a bon goût et est agrémenté de touches modernes du plus bel effet.En le voyant pour la première fois, un jeu, non deux frappa ma caboche; mince, on dirait Flashback et surtout Another world.