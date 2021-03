« Il y a 99 % de chance que le jeu soit dévoilé dans son intégralité à l'E3, puis lancé plus tard dans l'année »

Jeff Grubb, journaliste à GamesBeat a déclaré lors d'un stream avec Dealer Gaming ceci :Une stratégie qu'avait déjà appliquée Bethesda en 2017, lorsqu'il avait dévoilé à l'E3 ; Dishonored : La Mort de l'Outsider, The Evil Within 2 et Wolfenstein II: The New Colossus qui sont tous sortis en fin d'année.Pour rappel, Starfield a été présenté à l'E3 2018 et le développement du jeu a véritablement commencé en 2015.