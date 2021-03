13 Sentinels : Aegis Rim continue son petit bonhomme de chemin avec aujourd'hui l'annonce de 400 000 copies ecoulées (comme d'hab envoyé en magasin et acheter en demat). En janvier dernier, le jeu etait a 300 000 exemplaires vendus dans le monde.À l'occasion de cette bonne nouvelle, les développeurs ont également annoncé que 13 Sentinels : Aegis Rim a été sélectionné dans la catégorie Divertissement par le jury du 24th Japan Media Arts Festival.13 Sentinels : Aegis Rim est disponible sur PS4 (et on rappelle en Français)

Who likes this ?

posted the 03/12/2021 at 10:44 AM by guiguif